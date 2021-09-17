Mesut hala bir fenomen

Fenerbahçe'de büyük beklentilerle transfer edilen Mesut Özil'in futbolu yeterli bulunmasa da takımın tanıtımına yaptığı katkı tartışılmaz boyutta... Son örnek; Frankfurt deplasmanında yaşandı. Gittiği her yerde büyük sevgi gören Özil, Alman basınının da ilgi odağıydı. Röportajlar yapıldı, demeçler alındı. Frankfurt'un kalecisi Kevin Trapp'ın, "O bir futbol yıldızı. Çok tanınmış. Kariyerinde çok şey başardı. Çok kimsenin takip ettiği bir futbolcu" sözleri ise Mesut'un futbol dünyasında bir fenomen olduğunu bir kez daha gösterdi. Yönetim de Özil'in saha dışındaki bu 'piar' katkısından çok memnun.