Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe sözleri! "Mesut Özil çaredir" (FB spor haberi)

Yeni transferler Rossi, Berisha ve Meyer'in performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ali Koç Yönetimi üç sene önce söylediği "gençleşme" hamlesini, bu sezon yaptı. Gelişmeye açık, yetenekli oyunculara yöneldiler ve ilk on birde 25 yaşında altında 4-5 oyuncu ile sahaya çıkıyorlar. Genç oyuncu dediğiniz zaman istikrar problemi beraberinde gelir. Bu futbolcuları tartışmak veya değerlendirmek için 6 haftaya ihtiyacımız var. En havalı, ödüllü olarak Rossi gelse de Meyer'i oyuna ve sahaya daha hakim gördüm.
Yeni transferler Rossi, Berisha ve Meyer'in performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Darbeye bağlı olmadan yaşanan sakatlıklar tartışma konusu oldu. Bu konudaki görüşleriniz neler?
Benim için sürpriz değil. Testleri kullanmayan, oyuncularına ölçüm yaptırmayan ve kişisel antrenman programı belirlemeyen bir teknik heyet var Samandıra'da. Sonuçta yanlış yüklemeler yapılmış ki, dokuz adale sakatlığı var. İrfan Can iki kere sakatlandı. Pareira milli maçları bahane gösterse de, ondan öncekilere hiç değinmedi. Eğer ölçümler yapılmazsa, bu sakatlıklar maalesef devam eder. Çünkü üç günde bir sürecine de girildi.
F.Bahçe, ilk dakikalardaki temposunu 90 dakikaya yaymak için neler yapmalı?
Tempolu oynamak, bunu bütün maç yapmak değildir. Hiçbir takım bunu başaramaz. Önce fizik gücü olarak rakibinizin önünde olacaksınız, sonrasında da oyunu dinlendirmeyi bileceksiniz. Bu coşkulu oyun ilk yarıda sonuç verirse, F.Bahçe de kendi sahasında topu bekliyor zaten. Sivas maçında da sarsak golü yemeselerdi, daha farklı bir maç oynarlardı.