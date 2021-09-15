Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe sözleri! "Mesut Özil çaredir" (FB spor haberi)

Yeni transferler Rossi, Berisha ve Meyer'in performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Ali Koç Yönetimi üç sene önce söylediği "gençleşme" hamlesini, bu sezon yaptı. Gelişmeye açık, yetenekli oyunculara yöneldiler ve ilk on birde 25 yaşında altında 4-5 oyuncu ile sahaya çıkıyorlar. Genç oyuncu dediğiniz zaman istikrar problemi beraberinde gelir. Bu futbolcuları tartışmak veya değerlendirmek için 6 haftaya ihtiyacımız var. En havalı, ödüllü olarak Rossi gelse de Meyer'i oyuna ve sahaya daha hakim gördüm.





Darbeye bağlı olmadan yaşanan sakatlıklar tartışma konusu oldu. Bu konudaki görüşleriniz neler?



Benim için sürpriz değil. Testleri kullanmayan, oyuncularına ölçüm yaptırmayan ve kişisel antrenman programı belirlemeyen bir teknik heyet var Samandıra'da. Sonuçta yanlış yüklemeler yapılmış ki, dokuz adale sakatlığı var. İrfan Can iki kere sakatlandı. Pareira milli maçları bahane gösterse de, ondan öncekilere hiç değinmedi. Eğer ölçümler yapılmazsa, bu sakatlıklar maalesef devam eder. Çünkü üç günde bir sürecine de girildi.



