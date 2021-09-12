Haberler Fenerbahçe Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararı! Fenerbahçe Sivasspor maçında...

Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararı! Fenerbahçe Sivasspor maçında...

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerde bu sezonun en etkili ismi olan Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ülkesi Ekvador'un formasını terletmişti. Vitor Pereira'nın, 12 saatlik uçuşun ardından dün İstanbul'a gelebilen Enner Valencia'yı Sivasspor maçı kadrosuna alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 07:48
Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararı! Fenerbahçe Sivasspor maçında...

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Enner Valencia, Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmana katıldı. Sabah'ın haberine göre Ekvador Milli Takımı kampından dönen ve mesafe dolayısıyla dün akşamki son idmana yetişebilen 31 yaşındaki oyuncunun herhangi bir yorgunluğunun bulunmadığı ve maç kadrosuna alınmasının planlandığı kaydedildi.

Ancak Enner Valencia ilk 11'de yer almayacak, gidişata göre oyuna sürülecek. Golcü oyuncu Antalyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olarak golünü kaydetmişti.

Ekvadorlu yıldız, forma giydiği 2'si Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi olmak üzere 3 maçta 5 gol kaydetti.

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