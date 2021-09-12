Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararı! Fenerbahçe Sivasspor maçında...

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Enner Valencia, Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmana katıldı. Sabah'ın haberine göre Ekvador Milli Takımı kampından dönen ve mesafe dolayısıyla dün akşamki son idmana yetişebilen 31 yaşındaki oyuncunun herhangi bir yorgunluğunun bulunmadığı ve maç kadrosuna alınmasının planlandığı kaydedildi.

Ancak Enner Valencia ilk 11'de yer almayacak, gidişata göre oyuna sürülecek. Golcü oyuncu Antalyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olarak golünü kaydetmişti.

Ekvadorlu yıldız, forma giydiği 2'si Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi olmak üzere 3 maçta 5 gol kaydetti.