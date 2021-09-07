Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi konuştu! Mesut Özil ve Muslera...

Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den transfer ettiği Uruguaylı yıldız Diego Rossi, Al Arco'ya konuştu. Rossi yaptığı açıklamada, Mesut Özil ve Muslera'ya ilişkin önemli sözler sarf etti.

"BURADA FUTBOL TUTKULU OYNANIYOR"

Rossi, yaptığı açıklamada Türkiye Ligi'nde dair konuşurken, "Bu deneyimi yaşamamın zamanı gelmişti. Çok büyük bir kulübe geldim ve burada futbol tutkulu oynanıyor." dedi.

"ORTAĞIM MESUT ÖZİL"

Yıldız isim konuşmasının devamında Mesut Özil için 'ortağım' derken, "Saha içinde ortağım Mesut Özil var. Onun sahip olduğu klas inanılmaz." dedi.

"MUSLERA İLE GÖRÜŞTÜM!"

Urugaylı yıldız transferi öncesi Fernando Muslera ile görüştüğünü ve iyi referans aldığını da anlatırken, "Muslera ile görüştüm ve bana Türkiye liginin çok iyi bir seviyede olduğunu söyledi. Benim düşüncem Avrupa'da futbol oynamaktı ve bence bunun zamanı gelmişti." ifadelerine yer verdi.