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Helsinki teknik direktörü Koskela'dan olay Mesut Özil yanıtı!

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Fenerbahçe, Helsinki deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve adını gruplara yazdırdı. Maçın ardından Helsinki teknik direktörü Toni Koskela, hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Koskela ayrıca, Mesut Özil'le ilgili gelen soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 23:21 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 12:43
Helsinki teknik direktörü Koskela'dan olay Mesut Özil yanıtı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'ye 5-2 yenilerek elenen Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin Teknik Direktörü Toni Koskela, mağlubiyetten ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını ve böyle bir sonuç beklemediklerini söyledi.

Bolt Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koskela, maça iyi hazırlanmalarına rağmen hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek, "Bireysel ve ekip olarak en iyiye ulaşmamız gerektiğini biliyorduk. Böyle bir sonuç beklemiyorduk, başaramadık hayal kırıklığına uğradım." diye konuştu.

OLAY MESUT YANITI!

Maçın ardından bir muhabirin "Mesut Özil gibi bir oyuncunuz olmasını ister miydiniz?" sorusuna gülerek yanıt veren Koskela, "Evet ama bunun için banka soymalıyız." diye konuştu.

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