Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Berke Can Evli'ye davet! "İstanbul'a gel"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Berke Can Evli'ye davet! "İstanbul'a gel"

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe transfer arayışlarını da sürdürüyor. Birçok isimle temas halinde olan Sarı Kanarya'dan flaş bir isme davet geldi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen U11-12 turnuvasında göz dolduran 1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 Futbol takımı kalecisi Berke Can Evli Sarı-Lacivertli kurmaylarca İstanbul'a çağrıldı. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:43
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Berke Can Evli'ye davet! "İstanbul'a gel"

1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımı Kocaeli ve Sakarya'da yapılan turnuvalarda başarılı sonuçlar ve şampiyonluk elde edince minik futbolculara diğer takımların ilgisi arttı.

FENERBAHÇE ÇAĞIRDI
Ajansspor'un haberine göre; Turnuvada göz dolduran 1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 Futbol takımı kalecisi Berke Can Evli, Fenerbahçe altyapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek İstanbul'a çağrıldı.

"DEĞERLİ HOCALAR TAKIMIMIZI TAKİP EDİYORLAR"
Altyapıya çok önem verdiklerini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımı Kocaeli ve Sakarya'da yapılan turnuvalarda çok başarılı sonuçlar ve şampiyonluk elde edince sporcularımıza ilgi arttı. Bu tarz turnuvaları izleyen kulüplerimizin değerli hocaları takımımızı yakından takip ediyorlar. 1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımımız kalecilerinden Berke Can Evli, Fenerbahçe altyapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek İstanbul'a çağrıldı. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin güzide bir takımının altyapısına seçilen değerli sporcumuzu, ailesini, yöneticilerimizi ve değerli hocası Çağlar Bozkıran ve Mete Aktemur'u kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

SON DAKİKA