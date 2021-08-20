Ozan Watford’da

Ffenerbahçe ile Ozan Tufan'ın yolları ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcunun ayrılığını twitter hesabından açıkladı. "Fenerbahçe formamızı 2015 yılından itibaren taşıyan Ozan Tufan Premier Lig takımlarından Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır. Oyuncumuza teşekkür ediyor ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" denildi. Ozan Tufan da sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Ozan "Hani şarkıda söylüyor ya "Nasıl anlatsam, nereden başlasam" diye, işte öyle bir andayım. Elimde şampiyonluk kupasıyla tribünlere koşmamış olmanın hüznüyle ayrılıyorum evimden" ifadesini kullandı.

Watford video ile duyurdu

Watford da Ozan'ın transferini yayınladığı bir video ile duyurdu. İngiliz temsilcisi, Türk bayrağı ile birlikte "Başlıyoruz" başlığını kullandı. Baskı makinesinin yer aldığı videoda Watford forması üzerine "Ozan Tufan" baskısı yapıldı. Gönderi, kısa sürede İngiliz futbolseverler büyük beğeni aldı.