Fenerbahçe Helsinki maçının ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Helsinki maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI:

Genç isimler harika iş çıkardı, bu yüzden çok gururluyum. Hafta içi çok fazla çalıştılar, gerçekten çok mutluyum.

Çok gururluyum, sahada çok iyi iki karakter gördüm. Genç oyuncularımız çok kaliteli ve karakterli bir görüntü sergilediler.

Muhammed ve Arda genç oldukları için değil, kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar.

Tecrübelerime dayanarak, genç oyuncuları yetiştirmek için öncelikle; süre vermek, değer vermek, onları geliştirmek lazım, bunları yaparsanız karşılığını alırsınız.

Porto'da yıllar boyunca altyapıda görev aldım ama Arda Güler'in karakterinde ve yeteneğinde çok az oyuncu gördüm.

Kapalı ve defansı bu kadar yakın oynayan takımlara karşı oynamak zor, ilk yarının ardından neler yapabiliriz diye konuştuk. Kariyerimde çok büyük maçlara çıktım ama bu maçın benim için önemi büyük. Finlandiya'ya daha çok çalışmalıyız.

Sahada karakter koyan oyuncularımız var, onlarla gurur duyuyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmadı, onlara da çok teşekkür ediyorum.