Güçlü aktif skorer

Fenerbahçe'de Adana Demirspor galibiyeti yüzleri güldürürken, Mesut Özil'in sezona golle başlaması keyifleri katladı. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli forma altındaki ilk golünü atarken geçen sezona oranla daha güçlü ve hırslı görüntüsüyle umut verdi. Ataklarda sürekli öne koşup pozisyon kovalayan, karşılığını da alan Özil şampiyonluk yolunda takımın en önemli silahı olacağının işaretlerini verdi. Sosyal medya hesabından golünün asistini yapan İrfan Can Kahveci'ye teşekkür eden Mesut, "Önemli bir galibiyet. Ayrıca Fenerbahçe'nin kaptanı olmak gurur verici. Asist için teşekkürler kardeşim @irfankahveci" mesajını paylaştı.

KOLEKSİYONU GENİŞLETTİ

Mesut Özil'in golü Almanya ve İngiltere'de de ses getirdi. Sport1, "Özil gol koleksiyonunu genişletti. Real Madrid, Schalke, Werder Bremen, Arsenal gibi takımlara Fenerbahçe'yi de ekledi" yorumunu yaparken, Daily Mirror, "Mesut 18 aylık (546 gün) gol suskunluğunu çocukluğundan beri tuttuğu takımının formasıyla sona erdirdi", Goal, "Son olarak Şubat 2020'de Newcastle maçında fileleri havalandıran Özil, yeni sezona umut verici bir başlangıç yaptı" dedi.

Kaleye attığı tek şutta golü bulan Mesut 3 isabetli orta yapıp, 1 şut pası verdi. 1 top kapıp, 2 ikili mücadele kazandı. Yüzde 80.8 pas isabet oranı yakaladı.