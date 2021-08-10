Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min Jae'ye övgü dolu sözler... Güney Koreli stoperin eski takımı B.Guoand'da teknik direktör Bilic'in yardımcılığını yapan Zoran Jankovic, genç oyuncu için şunları söyledi: "24 yaşında olmasına rağmen onun kadar iyi bir savunmacıyla az karşılaştım. Seviyesi Çin Ligi'nin üstündeydi ve Avrupa'nın elit kulüplerinde oynayabilecek seviyedeydi. Sahada sanki alt yaştan oyuncularla oynuyormuş kadar rahat ve sorunları kolaylıkla çözüyor. Zeki bir oyuncu ve özellikleriyle problem yaşamayacağını düşünüyorum. Oyun görüşünü çok beğeniyorum. Topu ayağına aldığında oyunu iyi okuyor ve topu doğru isimle buluşturuyor. Hava toplarında da etkili bir oyuncu."