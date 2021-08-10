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Son dakika spor haberleri: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'ten Altay Bayındır açıklaması! "Özür diliyorum"

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı hazırlık maçında bir taraftarın sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır'a tepki göstermesi gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, taraftarlarının sebep olduğu davranış için Altay Bayındır'dan özür diledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 19:08
Son dakika spor haberleri: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'ten Altay Bayındır açıklaması! "Özür diliyorum"

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'a konuk olurken, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Maça ise bir Giresunspor taraftarı ile Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır arasında yaşanan olay damgasını vurmuştu. Bir futbolsever Altay'a forma imzalatmak isterken, tribünde bulunan Giresunspor taraftarları kaleci Altay'ın yanlarına kadar gelmesine "Yürü git buradan, Giresun burası hayırdır?" sözleriyle tepki göstermişti. Altay da bunun üzerine, "Bir sus, kafa açmayın" yanıtını vermişti.

Konuyla ilgili ilk açıklama Giresunspor cephesinden geldi. Karadeniz ekibinin başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi.

Karaahmet, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Altay Bayındır'a yapılan davranışı kabul etmiyorum. Altay Bayındır'dan özür diliyorum. Altay, umarım bu özrümü kabul eder. Taraftarımız bu tip hareketlere izin vermesinler."

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