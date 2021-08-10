Fenerbahçe 'Demir' gibi

F.BAHÇE, ligde pazar günü oynayacağı Adana Demir maçı öncesi son provasını Giresunspor karşısında yaptı. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki hazırlık maçında rakibini 3-1 yendi. Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Samuel, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut ve Serdar 11'iyle sahaya çıkan Kanarya'nın gollerini 22'de Atilla Szalai, 44'te Serdar Dursun ve 76'da Valencia attı. Giresunspor'un tek sayısını ise 60'ta Joey kaydetti. Teknik direktör Pereira, ikinci yarıda Serdar Aziz, İrfan Can, Mert Hakan, Muhammed, Samatta, Nazım ve Ozan Tufan'ı da denedi. Kanarya, hazır bir görüntü sergiledi.