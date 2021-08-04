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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı CANLI

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Geruther Fürth müsabakalarının ardından altıncı hazırlık maçında. Başlama düdüğü 19.00'da çalan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 18:59
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı CANLI

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Sezon öncesi hazırlık maçlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, altıncı mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Başlama düdüğü 19.00'da çalan mücadelede Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

19.00'da başlayan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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