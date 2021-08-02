Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

MAME THIAM Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katılan Mame Thiam, zaman zaman takımın en üretici ismi oldu, zaman zaman da hamle oyuncusu olarak denendi. Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performansın gerisinde kalan Thiam, Fenerbahçe'de takımın gol sorununa çözüm üretemedi. Vitor Pereira'nın da biletini kestiği isimlerin başında gelen Thiam'ın yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu.

DIEGO PEROTTI Fenerbahçe'ye flaş bir şekilde transfer olan Arjantinli kariyerinin önündeki en önemli engel ile Sarı Lacivertli formayla da karşılaştı ve sakatlık kabusu yine hortladı. Sezon boyunca yine sakatlıklarla geçiren ve maçlara çıkamayan tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Fenerbahçe'nin önündeki en önemli engel yüksek maaşı.