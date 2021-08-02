Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu Serdar Dursun ve Caulker ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda yolların ayrılacağı isimler belli oldu. İşte gitmesi kesinleşen ve muhtemel olan isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:51 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:52
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vitor Pereira önderliğinde hazırlıklarını devam eden sarı-laciverlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de yeni serzon hazırlıkları İstanbul'da sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Sarı Lacivertlilerde takım yapılanmasında önemli değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

PEREIRA O İSİMLERİN ÜZERİNİ ÇİZDİ

Teknik direktör Vitor Pereira'nın kamp çalışmaları sonunda raporunu yönetime ileteceği kaydedilirken Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği isimlerin ortaya çıktığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

KADRODA 18 YABANCI BULUNUYOR

TFF'nin yeni yabancı sınırı kararının ardından kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin bu sayıyı 14'e düşürmesi için 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

İŞTE TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENEN İSİMLER:
SADIK ÇİFTPINAR

Fenerbahçe'ye Yeni Malatyaspor'dan transfer olan ve hırsıyla genelde taraftarların kalbinde taht kuran tecrübeli futbolcu, Vitor Pereira'nın vto ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Sadık Çiftpınar'a Süper Lig ekiplerinin ilgisi çok.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

BARIŞ ALICI

Altınordu'dan büyük bir heyecanla Fenerbahçe'nin yolunu tutan hatta Şükrü Saracoğlu'nda ilk maçında gösterdiği etkili performans ile taraftarları büyük beklentiye sokan futbolcu da bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Barış Alıcı, sık sık kiralık olarak farklı takımlarda forma giymesine rağmen forma rekabetinde gittikçe arkalarda kaldı. Sakatlıklar da genç futbolcuyu olumsuz etikledi. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gözünden düşen ilk isimlerden biri oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

MAURICIO LEMOS

Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olarak görev yaptığı zamanda Las Palmas'tan fırsat transferi olarak görülen Lemos, bir türlü Süper Lig'e ve Fenerbahçe'ye uyum sağlayamadı. Lemos'un hazırlık maçlarında yaptığı kritik hatalar da takımdan ayrılığını bir adım yaklaştırıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

ZANKA

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bir türlü düzenli forma şansı bulamayan ve sık sık kiralanan isimler arasındaki yerini alan Zanka da EURO 2020'den sonra takıma dahil oldu. Henüz takımla az çalışan tecrübeli futbolcunun durumunun Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçının ardından netleşecek gibi duruyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

MURAT SAĞLAM

Fenerbahçe'ye ilk transferi gerçekleşip hazırlık kampının yıldızları arasında yer alan Murat Sağlam da kayıplar arasındaki, yerini aldı. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da sezonu kiralık olarak geçiren genç futbolcunun Fenerbahçe'de kalma ihtimali bir hayli düşük gözüküyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe'ye Gölcükspor'dan transfer olan ve Erol Bulut döneminde büyük beklentilerin olduğu ifade edilen İsmail Yüksek, geçtiğimzi sezonu kiralık olarak Boluspor ve Adana Demirspor'da geçirdi. Sezon başında da kalabalık orta sahayı zotrlayabileceğine inanılan genç futbolcu ilk kamp etabının ardından takımdan ayrı tutuldu. Fenerbahçe'nin genç futbolcuyu düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralamak isteyeceği söyleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

OĞUZ KAAN GÜÇTEKİN

Fenerbahçe altyapısından yetişen son 3 sezondur da düzenli bir şekilde Süper Lig ekiplerinde düzenli forma şansı bulan Oğuz Kağan Güçtekin de kalabalık Fenerbahçe orta sahasında kendisine yer bulamadı. Genç futbolcunun Süper Lig'den taliplisi çok. Bonservisiyle mi yoksa kiralık olarak mı gideceği henüz bilinmiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

NABIL DIRAR

Geçtiğimiz sezon Brugge'a kiralanan tecrübeli futbolcunun durumu ise henüz netlik kazanmayanlardan. Hazırlık maçlarında sık sık Vitor Pereira'nın denediği Dirar'ın kalıp kalmayacağı henüz soru işareti. Sağ bek mevkiisinde henüz transfer konusunda gelişmeler yaşanmazken, Vitor Pereira'nın 3'lü savunma kurgusundan dolayı daha dinamik bir ismi tercih edebileceği gelen bilgiler arasında.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

MAME THIAM

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katılan Mame Thiam, zaman zaman takımın en üretici ismi oldu, zaman zaman da hamle oyuncusu olarak denendi. Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performansın gerisinde kalan Thiam, Fenerbahçe'de takımın gol sorununa çözüm üretemedi. Vitor Pereira'nın da biletini kestiği isimlerin başında gelen Thiam'ın yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

DIEGO PEROTTI

Fenerbahçe'ye flaş bir şekilde transfer olan Arjantinli kariyerinin önündeki en önemli engel ile Sarı Lacivertli formayla da karşılaştı ve sakatlık kabusu yine hortladı. Sezon boyunca yine sakatlıklarla geçiren ve maçlara çıkamayan tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Fenerbahçe'nin önündeki en önemli engel yüksek maaşı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

KEMAL ADEMI

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra güçlü ve uzun fiziği ile dikkatleri üzerine çekmişti. İsviçreli futbolcu bir türlü beklenen etkiyi yaratamadı. Yabancı kuralının da etkisiyle Ademi gözden çıkarılan ilk isimlerden biri oldu. Geçen sezonu Karagümrük formasıyla kiralık olarak geçiren futbolcu burada da kendisini gösteremedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

SAMATTA

Fenerbahçe'nin öncelikli yollarını ayırmak istediği isim Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta... Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödeyerek bonservisi alınacak olan Samatta'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sadece 5 kez fileleri havalandıran Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

BARIŞ SUNGUR

Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri de Barış Sungur... Sarı- Lacivertliler, genç futbolcuyu kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

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