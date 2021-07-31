Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den golcü bombası! Miguel Borja için temaslar başladı (FB spor haberi)

Ardı arkası kesilmeyen transfer iddialarının bir yenisi de Brezilya'dan geldi. Ülkenin en büyük gazetelerinden Lance, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcü Miguel Borja için Brezilya kulübü Palmeiras'la görüşmelere başladığını ileri sürdü. Haberde 28 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiğinin altı çizilerek "Palmeiras'a dönen Borja, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından isteniyor. Ancak Fenerbahçe'nin teklifi daha yüksek. Türk takımına ek olarak, 9 numara için İtalya, İspanya ve Arjantin'deki kulüplerin de ilgisi devam ediyor" denildi.



