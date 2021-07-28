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Son dakika haberi: Sörloth'un kız arkadaşından Fenerbahçe'ye "Hayır"

Son dakika spor haberi: Transferde adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes'ten flaş bir hamle geldi. Sörloth'un kız arkadaşı "Come to Fenerbahçe" mesajı yollayan bir taraftara, "Hayır" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 19:30
Son dakika haberi: Sörloth'un kız arkadaşından Fenerbahçe'ye "Hayır"

Fenerbahçe ve Trabzonspor gündeminde yer alan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.

Instagram üzerinden "Come to Fenerbahçe" mesajlarının yağmuruna tutulan Selnes, bir taraftarın yolladığı mesaja, "Hayır" şeklinde cevap verdi.

Bu yanıt, Trabzonspor taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.


FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR BEKLİYOR

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Trabzonspor'la kıyasıya bir yarış içerisine girdi. RB Leipzig'in Norveçli golcüyle ilgili vereceği kesin kararı bekleyen iki takım, oyuncunun menajerine istekli olduklarını iletti.

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