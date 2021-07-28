Buldozer Fenerbahçe!

Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan Vitor Pereira'nın çok hırslı döndüğü ve yarım kalan işini tamamlayacağı konuşuluyordu. Portekizli çalıştırıcının dersine iyi çalıştığı, yüksek motivasyonla sezona başladığı görüldü. Bu da takımın hem oyununa hem de aldığı skorlara yansıyor. Sezonu kısa süre önce açmasına rağmen 53 yaşındaki çalıştırıcının 3'lü sistemi çabuk oturdu. Hücumda bazen tek bazen çift forvet kullanan Pereira'nın Fenerbahçe'si 3 hazırlık karşılaşmasında 3 galibiyet aldı. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni de 4-0 yendi. 10 gol attı. Kalesinde 1 gol gördü. Kalesindeki tek gol de akan oyundan değil, penaltıdan geldi.