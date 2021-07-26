Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı CANLI SKOR

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile Başkent'te karşılaşıyor.
Sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti.
CANLI SKOR
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE: 0-1 (İkinci yarı oynanıyor.)
49' Nazım Sangare
GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ
G.Birliği: Ramazan, Ömürcan, Kerem Can, Arda Kızıldağ, Metehan, Tshibola, Grechyshkin, Belyaev, Rahmetullah, LuaLua, Lima
F.Bahçe: Berke, Nazım, Caulker, Lemos, Dirar, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Caner, İrfan Can, Samatta
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat 17:30'da başladı e Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!
Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.
28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle
31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth
4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev