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Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı CANLI SKOR

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. İlk iki sınavında sırasıyla Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Başkent ekibini de geçip 3'te 3 yapmak istiyor. Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 17:44 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 18:39
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı CANLI SKOR

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile Başkent'te karşılaşıyor.

Sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti.

CANLI SKOR

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE: 0-1 (İkinci yarı oynanıyor.)

49' Nazım Sangare

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

G.Birliği: Ramazan, Ömürcan, Kerem Can, Arda Kızıldağ, Metehan, Tshibola, Grechyshkin, Belyaev, Rahmetullah, LuaLua, Lima

F.Bahçe: Berke, Nazım, Caulker, Lemos, Dirar, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Caner, İrfan Can, Samatta

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat 17:30'da başladı e Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!

Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.

28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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