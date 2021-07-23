Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira Dimitris Pelkas'ı Insıgne gibi kullanacak!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira Dimitris Pelkas'ı Insıgne gibi kullanacak!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de takımı başına getirilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira işi sıkı tutuyor. Antrenmanlarda öğrencilerine oyun mantalitesini en ince detaylarına kadar anlatan deneyimli çalıştırıcı, kafasındaki kadroyu da şekillendirmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde, Pereira'nın isteği üzerine Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan Güçtekin takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecek. Öte yandan Vitor Pereira, oyuncularına saha içinde farklı roller vermeyi planlıyor. Kanarya'nın Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ı antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında 3-4-3'ün sol forvet bölgesinde görevlendiriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 12:29
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira Dimitris Pelkas'ı Insıgne gibi kullanacak!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımda değişim rüzgarlarını başlatırken, oyuncularına da farklı roller vermeyi planlıyor. Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, Dimitris Pelkas'ı, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol forvet bölgesinde konuşlandırıyor. Tecrübeli hocanın amacı, Yunan yıldızını, Insigne'nin İtalya Milli Takımı'nda görevlendirildiği gibi kullanmak. Bu yüzden oyuncusundan kaleye daha fazla şut denemesi istiyor.

3-4-3'TEN MEMNUN
F.Bahçe'nin Portekizli teknik direktörü, 3-4-3 sistemine takımın verdiği reaksiyondan memnun. Pereira, yapılacak 1-2 rötuşla Fenerbahçe taraftarının özlediği futbolun oynanabileceğine inanıyor. Özellikle rakibe verilen pozisyon sayısının azaltılması gerektiğini her antrenmanda vurguluyor. Bu noktada tüm oyuncularından takım savunmasına yardımcı olunması konusunda özveri bekliyor.

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