Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | İşte Vitor Pereira'nın forvet planı! Sörloth ya da Muriqi'den biri gelecek

Fenerbahçe'de artık tüm gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde lig ve Avrupa Ligi'nde mesainin başlamasına 1 aydan az bir zaman kaldı. Slovenya kampını bekleyen Fenerbahçe'de şu anda telaş yapılmıyor. Çünkü forvet hattında tek bir hamle yapılması isteniyor. Bu hamlenin de tam isabet olması için çaba harcanıyor.

Transfer döneminin ilk günlerinde Darmstadt'tan Serdar Dursun hamlesiyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, eldeki alternatifleri de düşünerek sadece tek bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor. Şu anda öne çıkan transfer adayları arasında Alexander Sörloth ve Vedat Muriç yer alıyor. Fakat iki ismin transferinde işler hiç kolay gözükmüyor. Zaten sarı-lacivertliler iki isim dışında da ayrıca bir liste hazırlıyor.

Hem Vitor Pereira'nın görüşleri alınıyor hem de scout ekibinin raporları değerlendiriliyor. Tıpkı Attila Szalai ve Osayi-Samuel transferlerindeki gibi nokta atışı bir isim amaçlanıyor forvet hattına. Şu anda Serdar Dursun'dan beklentiler büyük. Sarı-lacivertlilerde forvet transferinde öne çıkan isimlerden biri Alexander Sörloth oldu. Almanya Bundesliga'da RB Leipzig forması giyen Sörloth için ana amaç kiralık olarak kadroya katabilmek.

Bonservis konusu çok zor olan Norveçli forvet için çalışmalar olsa da işlerin kolay olmadığı biliniyor. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan 24 yaşındaki Sörloth, listede üst sıralarda duruyor. Forvet transferine önem veren sarı-lacivertlilerde mevcut isimlerle yolların ayrılması amaçlanıyor. Hayal kırıklığı yaratan Mbwana Samatta için şu ana kadar bir teklif gelmedi. Ancak kiralık bir teklif olursa değerlendirilecek.

Kemal Ademi ve Mame Thiam gibi isimlerin de benzer şekilde kiraya verilmelerine sıcak bakılıyor. Slovenya kampındaki antrenman ve hazırlık maçları da bu kararlarda belirleyici olacak. Ayrıca Enner Valencia gibi geçen sezon beğeni kazanan bir isim de kadroda. O nedenle sakin davranan kulüp, almaktan daha çok göndermeye odaklanmış durumda. Forvet transferi için hem limitlerde hem de kadro kontenjanında yer açılması düşünülüyor. Milliyet'in haberine göre kadronun şişik olması nedeniyle ilk olarak vedaların yapılması isteniyor. Slovenya kampı sonrası Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler netleşecek.