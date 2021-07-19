Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Cornelius, Pione Sisto, Valentino Lazaro... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
DORUKHAN TOKÖZ
Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran yıldız orta saha Dorukhan Toköz ile ilgileniyor. Avrupa'da birçok kulüp ile görüşen ve beklenti olarak beklediği teklifi alamayan Dorukhan Toköz, Süper Lig'de devam edebilir. Bu hafta karar vermesi bekleniyor.
KAAN AYHAN
A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Kaan Ayhan transfer döneminin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereria Kaan Ayhan'ın alınması yönünde raporunu yönetime sundu.