Fenerbahçe - Csikszereda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fb hazırlık maçı izle

2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe sahaya iniyor. Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun vitrine çıkıyor. Vitor Pereria, 2. Fenerbahçe döneminin ilk maçında Csikszereda ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Csikszereda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - CSİKSZEREDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Csikszereda maçı 15 Temmuz Perşembe günü saat 17:00'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.