Fener yıldızları çıkardı

Fenerbahçe Spor Kulübü ile spor giyim markası Puma arasında futbol takımlarını kapsayan 2 yıllık sponsorluk anlaşması dün imzalandı. Törende açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, formalarında bu yıl yıldız kullanmayacaklarını belirtti. Koç, "Formamızda bu sene yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız ya da para değil. 28 şampiyonluğumuzun resmiyet kazanmasını istiyor, olumlu haberleri bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak karar verdik, yıldızlı formalar kullanmayacağız" ifadelerini kullandı. Koç, gelen soru üzerine Puma ile yaptıkları anlaşmanın öncekine göre daha karlı olduğunu söyledi.

BEYAZ FORMA İLGİ GÖRDÜ

Sarı lacivertli akımın yeni sezonda giyeceği iç saha ve deplasman formaları basına tanıtıldı. Yeni beyaz forma taraftarlar tarafından beğenilirken, klasik çubukluda ufak rötuşlar dikkat çekti. Formalar 319 TL'den satılacak.