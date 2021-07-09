Hasreti bitireceğiz

Yeni transfer Steven Caulker kampta basının karşısına geçti. İngiliz savunmacı, Fenerbahçe'yi tercih ederken zorlanmadığını belirterek, "Türkiye'den ve Avrupa'dan başka teklifler de vardı. Başkanımızla görüştükten sonra kararım netleşti. Kadro kalitesi, kulübün ve taraftarın büyüklüğü beni buraya çekti" dedi ve şunları söyledi:



Fenerbahçe'de liderlik özelliğimi göstermek ve takıma yardım etmek istiyorum.

7 senedir kazanılmayan bir şampiyonluk var. Takımla birlikte bu hasrete son vermek için mücadele edeceğim.

Pereira disiplinli ve iyi çalışmamızı isteyen bir hoca. Ben bu tempodan haz duyuyorum.

3'lü ya da 4'lü savunma benim için fark etmez. Önemli olan hocanın isteği.

Premier Lig'de 5 yıl forma giydim. Karşımda nasıl bir rakip olursa olsun, başa çıkarım.

"BENCE PENALTI"

İngiltere-Danimarka maçındaki Sterling'in pozisyonu sorulan Caulker, "Bence Bence penaltı! penaltıydı. Sonuçta ben İngiliz taraftarıyım, final oynayacağımız için heyecanlıyım" dedi.

SZALAI'NIN HAYRANIYIM

Caulker, yeni ekürisi Attila Szalai için, "Ben de bir Szalai hayranıyım. Euro 2020'de onu takip ettim. İyi bir geleceği olacak. Neyse ki Fenerbahçe'de. Umarım beraber oynar ve alacağımız kupalara katkı sağlarız" derken, geçmişteki alkol ve kumar bağımlılığı içinse, "Bu beni ve futbolumu olumsuz etkiledi. Ancak azmimle bağımlılığımı aştım. Yeniden büyük takımda oynama hedefim vardı, gerçekleşti. Şimdi şampiyonluk kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.