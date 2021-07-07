Yarmolenko Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul etti mi? O isim açıkladı!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Andriy Yarmolenko konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna basını, sarı lacivertlilerin girişimini İtalyan bir scouta sordu.

"KABUL ETMESİNE ŞAŞIRMADIM"

O isim, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye'den olumlu bir teklif gelmesiyle beraber Yarmolenko'nun, bu teklifi kabul etmesine şaşırmadım. Tabii ki onun en iyi liglerde oynamasını isterim. Tabii burada, kendisine sunulan şartlar da önemli.

Futbol yeteneği açısından Yarmolenko, herkese her şeyi kanıtladı. Artık o, üst segment futbolcusu. Maalesef ki yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı da onun karar vermesinde etkili rol oynadı. "



