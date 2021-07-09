Fenerbahçe (U19) Trabzonspor (U19) | A Spor Canlı izle

Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Fenerbahçe ile Trabzonspor U19 takımları kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı 9 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, 9 Temmuz Cuma günü Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılıyor.
FENERBAHÇE GOL OLDU YAĞDI!
Sarı lacivertliler yarı final maçında, Fatih Yiğit Şanlıtürk (2), Arda Güler (2), Bora Aydınlık ve Kaan Öztürk'ün kaydettİği gollerle Başakşehir'i 6-0 mağlup etmişti.
TRABZONSPOR GÖZTEPE'Yİ 3-1 İLE GEÇTİ!
Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelmiş, 4 gol çıkan mücadeleyi bordo-mavililer 3-1 kazanmıştı.