Fenerbahçe'nın başında ikinci dönemine başlayan Vitor Pereira'nın öğrencileriyle yaptığı ilk toplantıda sözleri çok netti. Topuk Yaylası'ndaki kampın ilk gününde takımı etrafına toplayan Portekizli'nin hocanın şu sözleri sarfettiği öğrenildi: "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve burada olmak benim için büyük bir zevk. İlk dönemimde şampiyon olamadım. Bu kez hep birlikte kulübe olan bağlılık ile bunu başarmak istiyorum. Bu da lafla değil çalışarak olur. İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye değil şampiyon olmaya geldim ve olacağım."

'PROBLEMI OLAN BANA SÖYLESİN'

Yeni sezon öncesi belirlenen disiplin kurallarına kendisi dahil herkesin harfiyen uymasını isteyen Vitor Pereira, "Takım içi iletişime çok önem veriyorum. Ne probleminiz olursa direkt gelin bana söyleyin, ben de sizinle ilgili öyle yapacağım. Hepiniz çok kaliteli oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer saha. Kurallarımızdan taviz vermeden, tutkumuzla kazanacağız" dedi.