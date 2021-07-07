‘Oturmaya gelmedim’

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin ilk transferi olan Serdar Dursun, dün basının karşısına çıktı. İşte 29 yaşındaki golcünün öne çıkan sözleri: "Burada oynamayı uzun yıllardır bekliyordum. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Mücadeleci bir yapım var. Pres yaparım, koşarım. Ben buraya oynamak için geldim, yedekte oturmak ya da derler ya 'otursun, parasını alsın' öyle bir yapım yok, öyle bir insan değilim. Fenerbahçe ile kontağa geçtiğimiz anda, Türkiye'den başka takımlardan da teklif oldu. Türkiye'ye önce sıcak bakmıyordum ama Fenerbahçe olunca bir değişiyor. Hocanın ilk konuşması beni çok etkiledi. F.Bahçe'de oynuyorsan kazanmak zorundasın."