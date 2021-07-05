Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajeri konuştu! "Aldığımız teklifler..."

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajeri konuştu! "Aldığımız teklifler..."

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve başlamasının ardından takımdaki bazı isimlerin geleceği merak konusu oldu. Bu oyunculardan biri olan Mert Hakan Yandaş'la ilgili menajeri Erkan Afacan'dan flaş bir açıklama geldi. Afacan ayrıca bir başka milli futbolcu Okay Yokuşlu hakkında da dikkat çeken sözler sarf etti. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:52
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajeri konuştu! "Aldığımız teklifler..."

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kurduğu iddialı kadro ile şampiyonluk hayaline ulaşamadı. Yeni sezon öncesi iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira geldi. Sarı-lacivertli takımda mevcut kadro ile ilgili Pereira'nın rapor vermesi ve yönetimin ona göre hareket etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında adeta Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajeri konuştu! "Aldığımız teklifler..."

Mert Hakan'ın menajeri Erkan Afacan, Milliyet'e milli futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Afacan gelen teklifi ilk kez duyurdu. Öte yandan bir başka milli futbolcu Okay Yokuşlu ile yakınlığı ile bilinen Afacan, Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu. İşte o açıklamalar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajeri konuştu! "Aldığımız teklifler..."

Fenerbahçe'de devre arasında iki takımdan ciddi teklif aldık. O zaman takımın başındaki hocamız Emre Belözoğlu'na bunu ilettik. Bu teklif sonrası Emre hoca kesinlikle böyle bir ayrılığın söz konusu olamayacağını bize söyledi. Biz sadece bize gelen teklifleri Emre hocaya ilettik.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajeri konuştu! "Aldığımız teklifler..."

Şu an içinde Mert Hakan'ın kafasındaki tek düşünce daha fazla yararlı olup büyük Fenerbahçe taraftarına faydalı olmak istiyor. Mert Hakan'ın kulübe aidiyet duygusu çok yüksek. Mert Hakan'ın hedefi burada oynayan diğer oyuncular gibi önce şampiyonluk yaşamak daha sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek, başarılı istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajeri konuştu! "Aldığımız teklifler..."

Mert Hakan sezon başında Sivasspor maçında sakatlık yaşadı. Fıtık sorunu nedeniyle Fenerbahçe'de doğal olarak sıkıntılarıyla oynadı. Bu sakatlık ara ara performansını etkiledi. İlk sezon için performans açısından üzerine koyarak devam etti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajeri konuştu! "Aldığımız teklifler..."

Mert dinamik bir orta saha oyuncusu ve hiçbir zaman pes eden ve ya da küsen yapısı olamadı. Kazanmak üzerine kurulu oyun duygusu var. Bunu üst seviyede tutmaya çalışıyor ve bu odak onun futbolunun en güzel yanı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajeri konuştu! "Aldığımız teklifler..."

"Yurt dışında takip ettiğimiz genç oyuncuları tekrar izleme fırsatı buldum, gelişimlerini gözlemledim" diyen Afacan, son dönemin yükselen yıldızı Okay Yokuşlu için, "Okay inanılmaz kültürlü, çalışmayı çok seven bir yapıya sahip. Kendisiyle çok yakın ilişkim var. Okay'ın elinde İngiltere'den bir teklif var. Okay İngiltere'de kendini çok geliştirdi ve üstüne koymaya devam etti. West Bromwich kulübü Okay'a büyük tecrübe oldu. İki ayağını kullanan modern bir orta saha oyuncusu ve onun adına çok seviniyorum. Türkiye'de kariyerini sürdürme konusu şu anda 2. planda" ifadelerini kullandı.

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