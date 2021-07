Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajeri konuştu! "Aldığımız teklifler..."

"Yurt dışında takip ettiğimiz genç oyuncuları tekrar izleme fırsatı buldum, gelişimlerini gözlemledim" diyen Afacan, son dönemin yükselen yıldızı Okay Yokuşlu için, "Okay inanılmaz kültürlü, çalışmayı çok seven bir yapıya sahip. Kendisiyle çok yakın ilişkim var. Okay'ın elinde İngiltere'den bir teklif var. Okay İngiltere'de kendini çok geliştirdi ve üstüne koymaya devam etti. West Bromwich kulübü Okay'a büyük tecrübe oldu. İki ayağını kullanan modern bir orta saha oyuncusu ve onun adına çok seviniyorum. Türkiye'de kariyerini sürdürme konusu şu anda 2. planda" ifadelerini kullandı.