Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'ın menajeri konuştu! "Aldığımız teklifler..."

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kurduğu iddialı kadro ile şampiyonluk hayaline ulaşamadı. Yeni sezon öncesi iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira geldi. Sarı-lacivertli takımda mevcut kadro ile ilgili Pereira'nın rapor vermesi ve yönetimin ona göre hareket etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında adeta Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Mert Hakan'ın menajeri Erkan Afacan, Milliyet'e milli futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Afacan gelen teklifi ilk kez duyurdu. Öte yandan bir başka milli futbolcu Okay Yokuşlu ile yakınlığı ile bilinen Afacan, Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu. İşte o açıklamalar...
Fenerbahçe'de devre arasında iki takımdan ciddi teklif aldık. O zaman takımın başındaki hocamız Emre Belözoğlu'na bunu ilettik. Bu teklif sonrası Emre hoca kesinlikle böyle bir ayrılığın söz konusu olamayacağını bize söyledi. Biz sadece bize gelen teklifleri Emre hocaya ilettik.