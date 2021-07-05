Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Arnautovic, Moussa Djenepo...

Gelecek sezon Diego Perotti ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de kanat arayışları devam ediyor. Fenerbahçe Fabio Martins için görüşmeleri sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi üzerinde duruyor.

ANDRIY YARMOLENKO

Fenerbahçe ve Galatasaray EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen Ukraynalı yıldız için yarış halinde. Ukrayna basınında yer alan habere göre West Ham United formasıyla 6 milyon euro kazanan yıldız için Fenerbahçeli yetkililer, Yarmolenko'nun menajeri ile irtibata geçerken, Galatasaray'ın teklifini öğrendi ve rakamı arttırdı.