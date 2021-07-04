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Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

Son dakika transfer haberi... Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko için transfer tekliflerini yaptı. Ukrayna basınında yer alan habere göre menajerler aracılığı ile önce Galatasaray, Andriy Yarmolenko'ya teklifini sunarken, ardından Fenerbahçe devreye girdi ve işler karıştı. Haberde, Andriy Yarmolenko'nun, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer kararını verdiği ifade edilirken, her iki kulübün de yıldız futbolcuya verdiği yıllık maaş miktarı da yazıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB-GS transfer haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 20:05 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 20:18
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

Gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil zeminin ardından transfer için de kıyasıya bir mücadele veriyor. İstanbul'un iki dev kulübünün gündeminde Andriy Yarmolenko var.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen ve goller de kaydeden yıldız kanat oyuncusunun, gelecek sezon kariyerine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor. Bu bağlamda Galatasaray da Fenerbahçe de var gücüyle çalışıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

EURO 2020'de gösterdiği performans sonrası transfer penceresi bir hayli açılan Andriy Yarmolenko'nun talipleri her geçen gün artarken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önerdiği rakamı Ukrayna basını duyurdu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

Şu anda İngiliz kulübü West Ham United'da forma giyen Andriy Yarmolenko için Ukrayna basını (Sport.ua), önemli bir haberi okuyucularıyla paylaştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

İŞTE YAPILAN TEKLİFLER!
Halihazırda West Ham United'dan 6 milyon euro kazanan Andriy Yarmolenko için ilk etapta Galatasaray'ın devreye girdiği ifade edildi. Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

Andriy Yarmolenko'ya menajerler aracılığı ile ulaşan ve teklifini ileten Galatasaray için beklemeye geçilmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe, devreye girdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

DEV ÇALIM!
Fenerbahçeli yetkililer, Yarmolenko'nun menajeri ile irtibata geçerken, Galatasaray'ın teklifini öğrendi ve rakamı arttırdı. Buna göre sarı lacivertliler, Andriy Yarmolenko'ya yıllık 3 milyon euroluk teklifte bulundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

Yaşanan bu gelişmenin ardından Andriy Yarmolenko, Galatasaray'ın teklifini reddetti ve rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

Öte yandan Andriy Yarmolenko'nun, transfere dair nihai kararını EURO 2020 sonrası vereceği dile getirildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

ANDRIY YARMOLENKO KİMDİR?
23 Ekim 1989'da Leningrad'da dünyaya gelen Andriy Yarmolenko, 1.89 boyunda ve kanat forvet olarak görev alıyor. Genel itibarıyla, sağ kanatta tercih ediliyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

Kariyerine Desna U17'de başlayan Andriy Yarmolenko, daha sonra Dinamo Kiev, Borussia Dortmund ve West Ham United formalarını giydi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay transfer çalımı! Yarmolenko son kararını verdi

Andriy Yarmolenko, kariyeri boyunca 423 müsabakada rol alırken 153 gol kaydetti ve 103 asist üretti. Öte yandan tecrübeli yıldız, Ukrayna Milli Takımı ile 99 maçta 42 gol kaydetti.

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