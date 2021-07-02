Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira Fenerbahçe'deyken kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin'in geleceği ne olacak? | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira Fenerbahçe'deyken kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin'in geleceği ne olacak? | FB haberleri

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, uzun süren sessizliğini bozdu ve Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı yeniden takımın başına getirdi. Vitor Pereira, Fenerbahçe teknik direktörü olduğu süre zarfında çeşitli olaylara karışmış ve Ağustos 2016'da sarı lacivertlilerle yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe, 2 Temmuz itibarıyla resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vitor Pereira ile yaniden anlaşıldığını duyururken, Caner Erkin ile olan Galatasaray derbisi öncesi tartışmalar akıllara geldi. Peki, Vitor Pereira ve Caner Erkin arasında ne yaşanmıştı? Caner Erkin'in Fenerbahçe'deki geleceği ne olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 20:39 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 21:45
Vitor Pereira Fenerbahçe'deyken kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin'in geleceği ne olacak?

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından uzun süren bekleyişine son verdi ve Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşmaya varıldığını resmi hesaplardan duyurdu.

Vitor Pereira Fenerbahçe'deyken kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin'in geleceği ne olacak?

Fenerbahçe ile daha önce (2015-16 sezonu) de çalışan Vitor Pereira'nın, sarı lacivertli kulüpteki serüveni hayli sorunlu geçmişti. Hatırlanacağı üzere Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı dev derbi öncesi Caner Erkin ile tartışmıştı.

Vitor Pereira Fenerbahçe'deyken kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin'in geleceği ne olacak?

Portekizli teknik direktör 2015-16 sezonunda Süper Lig'i 74 puanla, 79 puanlı Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlamıştı. Sezonun sona ermesiyle beraber Pereira ile yollar ayrılmıştı.

Vitor Pereira Fenerbahçe'deyken kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin'in geleceği ne olacak?

2015-16 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı dev maç öncesi Vitor Pereira ile Caner Erkin arasında kavga çıkmıştı. Caner Erkin, maç öncesi yapılan toplantıda ilk 11'de olmayacağını öğrenmiş ve çılgına dönmüştü.

Vitor Pereira Fenerbahçe'deyken kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin'in geleceği ne olacak?

DERBİDE KADRODAN ÇIKARILMIŞTI
Vitor Pereira, Caner Erkin'in üzerine yürümesi ve ağır sözler sarf etmesinin ardından yıldız futbolcuyu derbi öncesinde kadro dışı bırakmıştı.

Vitor Pereira Fenerbahçe'deyken kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin'in geleceği ne olacak?

"BAŞLAYACAĞIM YAPACAĞIN KADROYA..."
Caner Erkin, Vitor Pereira ile olan diyaloğunda "Başlayacağım senin yapacağın kadroya..." diyerek sert tepki göstermişti.

Vitor Pereira Fenerbahçe'deyken kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin'in geleceği ne olacak?

ŞİMDİ NE OLACAK?
Vitor Pereira'nın yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle beraber Caner Erkin'in takımdaki akıbeti merak edilirken, kararın Portekizli teknik adamda olduğu kaydedildi.

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