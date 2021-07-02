Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira Fenerbahçe'deyken kadro dışı bırakmıştı! Caner Erkin'in geleceği ne olacak? | FB haberleri

Fenerbahçe , Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından uzun süren bekleyişine son verdi ve Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşmaya varıldığını resmi hesaplardan duyurdu.

Fenerbahçe ile daha önce (2015-16 sezonu) de çalışan Vitor Pereira'nın, sarı lacivertli kulüpteki serüveni hayli sorunlu geçmişti. Hatırlanacağı üzere Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı dev derbi öncesi Caner Erkin ile tartışmıştı.