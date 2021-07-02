Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerd sonrası hiçbir futbolcuda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımız, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.



İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Futbolcularımızın sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. Sağlık kontrolleri, Takım Doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapıldı.



Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



