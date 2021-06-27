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Fenerbahçe'ye Pelkas'ın ardından bir Yunan daha! Hedefte Tasos Donis var

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken, diğer yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Bilindiği üzere Kanarya, Rogon menajerlik firmasıyla transfer için müşterek çalışırken, bu kez gündeme sürpriz bir forvet geldi. Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Kanarya, Yunan golcü Tasos (Anastasios) Donis ile ilgileniyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 15:47 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 15:55
Fenerbahçe'ye Pelkas'ın ardından bir Yunan daha! Hedefte Tasos Donis var

Fenerbahçe, başkanlık seçimlerinin ardından teknik direektör konusunu bitirmek ve bununla beraber yeni isimleri kadrosuna katarak güçlenmek istiyor. Gelecek sezon bir santraforu kadrosuna katmak isteyen Kanarya'nın gündemine gelen yeni isim Tasos Donis oldu.

Fenerbahçe'ye Pelkas'ın ardından bir Yunan daha! Hedefte Tasos Donis var

Yunan medyasında konu ile ilgili yer alan haberde, Rogon menajerlik firmasıyla Fenerbahçe'nin beraber çalıştığı ve Attila Szalai, Pelkas gibi yıldızlarda başarılı olunduğu, bununla beraber aynı firmadan başka bir ismin de sarı lacivertlilere katılabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Pelkas'ın ardından bir Yunan daha! Hedefte Tasos Donis var

Haberin detaylarında, Szalai ve Pelkas'ı Fenerbahçe'ye transfer eden menajer Paul Koutsoliakos'un, bu kez Süper Lig devine Tasos (Anastasios) Donis'i getirebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Pelkas'ın ardından bir Yunan daha! Hedefte Tasos Donis var

Bunula beraber Yunan golcünün Reims'e dönmek istemediği ve Fenerbahçe'ye transferinin olası olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Pelkas'ın ardından bir Yunan daha! Hedefte Tasos Donis var

2 İHTİMAL DAHA VAR
Öte yandan Tasos Donis'e Fenerbahçe ile beraber Almanya ve İtalya'dan da ilgi olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye Pelkas'ın ardından bir Yunan daha! Hedefte Tasos Donis var

TASOS DONIS KİMDİR?
29 Ağustos 1996'da Blackburn'da dünyaya gelen Donis, aslen Yunan kökenli olması sebebiyle, Yunanistan Milli Takım formasını da giymekte.

Fenerbahçe'ye Pelkas'ın ardından bir Yunan daha! Hedefte Tasos Donis var

Kariyerine Panathinaikos altyapısında başlayan Donis, daha sonra Juventus, Sassuolo, Nice, Stuttgart, Reims ve Venlo formalarını terletti.

Fenerbahçe'ye Pelkas'ın ardından bir Yunan daha! Hedefte Tasos Donis var

Bu sezon toplamda 10 müsabakada rol alan Donis, 385 dakika sahada kaldı. Öte yandan Donis, tercih edilmesi halinde sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor.

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