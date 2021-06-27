Fenerbahçe'ye Pelkas'ın ardından bir Yunan daha! Hedefte Tasos Donis var

Fenerbahçe, başkanlık seçimlerinin ardından teknik direektör konusunu bitirmek ve bununla beraber yeni isimleri kadrosuna katarak güçlenmek istiyor. Gelecek sezon bir santraforu kadrosuna katmak isteyen Kanarya'nın gündemine gelen yeni isim Tasos Donis oldu.

Yunan medyasında konu ile ilgili yer alan haberde, Rogon menajerlik firmasıyla Fenerbahçe'nin beraber çalıştığı ve Attila Szalai, Pelkas gibi yıldızlarda başarılı olunduğu, bununla beraber aynı firmadan başka bir ismin de sarı lacivertlilere katılabileceği aktarıldı.