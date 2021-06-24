Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

AYRILIKLAR SONRASI İMZAYI ATMASI BEKLENİYOR Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de birçok isim ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu oyuncuların başında Thiam, Samatta, Sinan Gümüş, Kemal Ademi ve Papiss Cisse geliyor. İşte son gelişmeler ve Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız futbolcu...

PAPISS CISSE Gelecek sezon özellikle hücum bölgesine transfer yapacak F.Bahçe, bu bölgedeki Cisse ile yollarını ayıracak.