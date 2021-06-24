Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de tüm hesaplar yeni sezonda şampiyonluğa göre yapılıyor. Hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Kanarya eski futbolcunusu geri kazanmak için manajeri ile görüşmelere başladı. İşte o isim ve detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:10
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ilk olarak Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı lacivertliler, geçen sezon yaşadığı sıkıntıya yaşamamak adına forvet hattına önemli bir golcüyü transfer etme kararı aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

Fenerbahçe yönetiminin, Serdar Dursun transferinden sonra tereddüt yaşatmayacak bir golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi. Almanya Bundesliga 2'de, geçen sezon 36 maçta, 29 gol, 8 asistle oynayan Serdar Dursun, Fenerbahçe'yle 3+1 yıllığını anlaşma sağlamıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

Geçen sezon santrfor hattında Samatta, Perotti, Kemal Ademi ve Papiss Cisse'den istediği katkıyı alamayan sarı lacivertliler, flaş bir isimle ilgileniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

AYRILIKLAR SONRASI İMZAYI ATMASI BEKLENİYOR

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de birçok isim ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu oyuncuların başında Thiam, Samatta, Sinan Gümüş, Kemal Ademi ve Papiss Cisse geliyor. İşte son gelişmeler ve Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız futbolcu...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

PAPISS CISSE

Gelecek sezon özellikle hücum bölgesine transfer yapacak F.Bahçe, bu bölgedeki Cisse ile yollarını ayıracak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

SAMATTA

1 yıllığına kiralanan ve sözleşmesinde 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Mbwana Samatta, genel olarak performansıyla sınıfta kaldı. 28 yaşındaki forvet bu sezon F.Bahçe'de 30 maça çıkarken sadece 6 gol atabildi. Tanzanyalı golcüye bu fiyatı veren bir takım çıkarsa yollar ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

KEMAL ADEMI

Devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi ile, uygun alıcı çıkması durumunda yollar ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

DIEGO PEROTTI

Roma'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve 2022'e kadar sözleşmesi bulunan Diego Perotti, sarı-lacivertlilerde sadece 4 maça çıkabildi ve 3 gollük katkı sağladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

ANDRE AYEW İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Yeni sezon öncesi teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosuna yapacağı takviyeler için temaslarına devam ediyor. Önceliği forvet ve kanat transferine veren sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

Gana basınında yer alan haberde, Swansea City ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Andre Ayew'i gündemine aldığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı dönüyor! Menajeri ile görüşüldü

Ayew, Fenerbahçe'de geçirdiği sezonda toplam 38 resmi maça çıkmış, 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon Championship'te Swansea formasıyla 43 maçta 16 gol 4 asistlik performans yakaladı.

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