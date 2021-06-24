Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sadık Çiftpınar'a Altay talip oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken mevcut oyuncuların son durumu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Michael Frey'in Belçika ekibi Royal Antwerp ile anlaşma sağlaması sonrası sarı-lacivertlilerde ayrılıklar devam edecek. Kadroda düşünülmeyen isimleri belirleyen Kanarya'da Sadık Çiftpınar gözden düşen oyuncular arasına girdi. 28 yaşındaki savunma oyuncusuna sürpriz bir talip çıktı.

ANLAŞMA YAKIN!

Süper Lig'e yeniden yükselen İzmin temsilcisinin, başka talipleri de olan Sadık ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. 28 yaşındaki stoper, iki sezon önce Malatyaspor'dan geldiği Fenerbahçe formasıyla geçen sozn 8, toplamda ise 27 maçta şans bulup, 2 gol kaydetti.