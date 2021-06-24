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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sadık Çiftpınar'a Altay talip oldu!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Sadık Çiftpınar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği belirtildi. İzmir ekibinin, Sadık Çiftpınar ile anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:30
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sadık Çiftpınar'a Altay talip oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken mevcut oyuncuların son durumu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Michael Frey'in Belçika ekibi Royal Antwerp ile anlaşma sağlaması sonrası sarı-lacivertlilerde ayrılıklar devam edecek. Kadroda düşünülmeyen isimleri belirleyen Kanarya'da Sadık Çiftpınar gözden düşen oyuncular arasına girdi. 28 yaşındaki savunma oyuncusuna sürpriz bir talip çıktı.

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Süper Lig'e yeniden yükselen İzmin temsilcisinin, başka talipleri de olan Sadık ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. 28 yaşındaki stoper, iki sezon önce Malatyaspor'dan geldiği Fenerbahçe formasıyla geçen sozn 8, toplamda ise 27 maçta şans bulup, 2 gol kaydetti.

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