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Son dakika spor haberi: 'nun menajerinden transfer sözleri! 'ya gidecek mi?

Son dakika transfer haberi: 'den ayrılacağı iddia edilen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Brezilyalı futbolcunun, eski takımı 'ya döneceği gündeme gelmişti. Luiz Gustavo'nun menajeri , söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 15:42
Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Luiz Gustavo'nun menajerinden transfer sözleri! Marsilya'ya gidecek mi?

'de geride kalan sezonun sonlarına doğru gözden düşen 'nun eski takıma döneceği iddia edilirken, flaş bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertli takımın, 33 yaşındaki futbolcuyu minimum 4 milyon euroya satmak istediği gazetelerde yer alırken, bu haberler Marsilya taraftarlarını heyecanlandırdı. Marsilya taraftarında özel bir yeri olan Gustavo'nun 'ya dönme ihtimali sıkça gündeme gelirken, menajeri açıklama yaptı.

MARSİLYA İDDALARINA CEVAP!
Luiz Gustavo'nun menajeri , "Taraftarların ve gazetecilerin bu haberler ilgisini çekiyor ancak bir söylenti hakkında yorum yapmak istemiyorum. Yıldız futbolcunun Marsilya'da güzel anılar bıraktığını ve taraftarların onu çok sevdiğini biliyorum. Ancak sadece söylentiler üzerine konuşamayız. Marsilya, Luiz Gustavo için beni aradığı gün her şey farkı olur. Fakat şu an bunun hakkında konuşmanın anlamı yok." dedi.

2019'dan bu yana Fenerbahçe forması giyen, önümüzdeki ay 34 yaşına girecek Gustavo'nun 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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