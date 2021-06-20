Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Attila Szalai'nin babasından transfer sözleri!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Attila Szalai, EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı ile başarılı grafiğini sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa kulüplerinin radarında olan 23 yaşındaki futbolcu için büyük bir gelir bekliyor.

Kanarya'da yönetim, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Attila Szali için turnuva öncesi 25 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti. Sarı-lacivertli kurmaylar, Macar stoper için gelecek teklifleri EURO 2020 sonrası değerlendirme kararı aldı.