Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Attila Szalai'nin babasından transfer sözleri!

BABASINDAN TRANSFER SÖZLERİ!
Genç stoperin eski bir futbolcu olan babasından transfer sözleri geldi. Takımların oğluna olan ilgisini doğrulayan baba Szalai, "Avrupa Şampiyonası onun için önemli bir aşama. Gözlemcilerin Szalai'nin omuzlarında baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Attila Szalai, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. 23 yaşındaki stoper, EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplamaya devam ediyor.