Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Attila Szalai'nin babasından transfer sözleri!

Son dakika haberi: 'nin babasından transfer sözleri!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'nin kadrosuna katılan kısa sürede takıma uyum sağladı. Kalitesini ispatlayan Macar stoper, gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin değişilmez oyuncuları arasına girdi. 'de formasıyla da etkili performansını sürdüren Szalai transferin gözdesi konumuna geldi. devi 'in 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Attila Szalai'nin babasından transfer sözleri geldi. İşte o açıklamalar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 17:33
Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Attila Szalai'nin babasından transfer sözleri!

'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen , 'de Milli Takımı ile başarılı grafiğini sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa kulüplerinin radarında olan 23 yaşındaki futbolcu için büyük bir gelir bekliyor.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Attila Szalai'nin babasından transfer sözleri!

Kanarya'da yönetim, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Attila Szali için turnuva öncesi 25 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti. Sarı-lacivertli kurmaylar, Macar stoper için gelecek teklifleri sonrası değerlendirme kararı aldı.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Attila Szalai'nin babasından transfer sözleri!

SIMEONE SZALAI'Yİ İSTİYOR!
Birçok takımın transfer gözdesi konumunda bulunan yıldız savunma oyuncusuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Blikk Sport gazetesi'nin haberine göre; Teknik Direktörü Simeone, 'yi kadrosunda görmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Attila Szalai'nin babasından transfer sözleri!

BABASINDAN TRANSFER SÖZLERİ!
Genç stoperin eski bir futbolcu olan babasından transfer sözleri geldi. Takımların oğluna olan ilgisini doğrulayan baba Szalai, "Avrupa Şampiyonası onun için önemli bir aşama. Gözlemcilerin Szalai'nin omuzlarında baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Attila Szalai'nin babasından transfer sözleri!

ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek , geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. 23 yaşındaki stoper, 'de formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplamaya devam ediyor.

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