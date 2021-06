Son dakika FB haberleri | Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri!

Eski basketbolcu Drazen Dalipagic 'in 'Obradovic'in Partizan'a dönmesi delilik olur' sözleri üzerine: "Söylediğim her söz bir şekilde ya da başka bir şekilde yorumlanabilir. Delilik bazen iyidir, değil mi? 1991'de eşime, 31 yaşımdayken artık bir oyuncu olmadığı ve koç olduğumu söylediğimde bana baktı ve şöyle dedi, 'Tamam, otur dinlen' Özü bu. Avrupa 'da fiyatımın ne olduğunu biliyorum ama çalışmak için bir yere gitmek benim için önekli değil. Benim için önemli olan hırs!"

"Nikola Jokic, her şeyden önce zekasıyla oynayan bir oyuncu. Ne yapması gerektiğini anlayan bir antrenörle birlikte olduğu için çok şanslı. Topu Nikola'ya vermeleri gerekiyordu, verdiler. Nikola neden bu seviyede? Çünkü, hem üçlük atabiliyor hem de sırtı dönük oynayabiliyor. Bu oyunda görülmedik şekilde bir pivot. Nikola'da her şey var. Her antrenörün hayali hem potayı koruyacak, hem de merkezde oynayabilecek 5 oyuncuyla sahada olmaktır. Nikola bu noktada her şeyi gören ve hızlı düşünen bir oyuncu olarak çok özel. Bir koç olarak beni en mutlu eden şey, oyuncumun beni şaşırtan bir hareket yapmasıdır. Nikola'nın sınırı da sadece hırsıdır. MVP ödülünü aldığında her maç aynı seviyede oynaması gerektiğini söyledi. SOn maçta da Nikola elinden gelen her şeyi yaptı."