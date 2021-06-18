Son dakika FB haberleri | Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri!

Zeljko Obradovic, Sırbistan'dan Nin dergisine özel bir röportaj verdi. İşte Obradovic'in sözleri;
"Gelecek sezon NBA'de olmayacağım. Bence NBA'de kırılması zor bir zincir var. Avrupa'dan gelen koçlara güvenmiyorlar, burası kesin. Orada çalışan ve Avrupalı dediğimiz koçlar bile aslında Amerikalı; David Blatt, Mike D'Antoni. Aslında gerçek manada Avrupalı olan ancak orada çalışan tek koç Igor Kokoskov. O da neredeyse tüm hayatını Amerika'da çalışarak geçirdi. Utah'taki Quinn Snyder, CSKA'da Ettore Messina'nın asistanıydı. Bir şans buldu ve bunu iyi değerlendirdi. Ancak Ettore 7 yıl boyunca NBA'de asistanlık yaptı ve tek bir teklif bile gelmedi."