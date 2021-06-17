Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rangers'ın Osayi Samuel ısrarı sürüyor

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Queens Park Rangers'dan katılan kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e İskoç temsilcisi Rangers talip oldu.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Queens Park Rangers'dan katılan kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e İskoç temsilcisi Rangers talip oldu.
İskoçya basınında yer alan haberlerde Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve transfer için girişimlere başlayacağı iddia edildi.
Haberde sarı-lacivertli ekibin Osayi-Samuel'i bonservisiyle beraber satmaya sıcak bakmadığını, kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlanabileceği belirtildi.
HAGI'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Ayrıca, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın efsanesi Georghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin takımdan ayrılabileceği bu nedenle Osayi Samuel için ısararın sürdüğü yazıldı.
Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.