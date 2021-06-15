Gözler Favre’de

Fenerbahçe'de gözler Lucien Favre'de... İsiçreli hocaya 2 yıllık teklif sunan başkan Ali Koç'un tam yetkinin yanı sıra istediği transfer bütçesini verme ve uzun vadeli proje önerdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamdan kararını bu hafta bildirmesi istendi. Favre'nin sunumdan etkilendiği ve teklifi kabul etme olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor. Lucien Favre 'evet' derse hemen imzalar atılacak ve transfer harekatına başlanacak.



PLASE SILVA

Sarı-lacivertliler, Favre'den olumsuz yanıt alması halinde rotayı Marco Silva'ya çevirecek. Portekizli hocanın üst düzey liglerden bir takımla anlaşamazsa, Fenerbahçe'de çalışmaya olumlu baktığı ifade ediliyor. Daha önce Lizbon, Olympiakos, Hull City ve Watford'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, en son Everton'da görev yatı. 325 maça çıkan Silva'nın puan ortalaması 1.72... Silva da olmazsa Luis Castro, Tedesco ve Paulo Sousa son tercihler.