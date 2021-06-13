Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

KULÜPLER BİRLİĞİ KALDIRILMASINI İSTİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralının, 8+6 şeklinde düzenleneceğini ve ondan sonraki senelerde de bu sayının kademeli olarak düşeceğini belirtmişti. Kulüpler Birliği, konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na resmi başvuruda bulundu ve bu kuralın bir sezon ertelenmesini istedi.