Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

Son dakika transfer haberi: Tsimikas için teklife hazırlanıyor

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipoini göğüsleyerek armasına 4. yıldızı işlemek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yabancı birçok futbolcu ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertlilerde gündeme son olarak futbolcu geldi. , yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 09:27 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 09:39
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak 'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

Hem yeni teknik direktör hem de yeni sportif direktör arayışlarını hızlandıran , Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşma sağlayacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe, yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

Gelecek sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 19'a çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

KULÜPLER BİRLİĞİ KALDIRILMASINI İSTİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralının, 8+6 şeklinde düzenleneceğini ve ondan sonraki senelerde de bu sayının kademeli olarak düşeceğini belirtmişti. Kulüpler Birliği, konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na resmi başvuruda bulundu ve bu kuralın bir sezon ertelenmesini istedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

YOLLAR AYRILACAK

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen 'de yabancı birçok futbolcu ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler bir yandan da takıma yeni katılacak isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

GÜNDEM TSIMIKAS

Liverpoolcore sitesi, 'nin için Liverpool'a teklif yapmayı planladığını yazdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

25 yaşındaki sol bekin, UEFA Avrupa Şampiyonası'nın ardından başlayacak yeni sezon öncesinde İstanbul ekibi için potansiyel bir hedef olduğu vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

Klopp'un oyuncuya geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta şans verdiği ve kiralanması seçeneğine olumlu bakabileceği kaydedildi. Tsimikas geçen Olympiakos'tan 13 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.

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