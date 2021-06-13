Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Tsimikas için teklife hazırlanıyor

2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.
2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Hem yeni teknik direktör hem de yeni sportif direktör arayışlarını hızlandıran Kanarya, Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşma sağlayacak.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe, yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.
Gelecek sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 19'a çıktı.
KULÜPLER BİRLİĞİ KALDIRILMASINI İSTİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralının, 8+6 şeklinde düzenleneceğini ve ondan sonraki senelerde de bu sayının kademeli olarak düşeceğini belirtmişti. Kulüpler Birliği, konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na resmi başvuruda bulundu ve bu kuralın bir sezon ertelenmesini istedi.
YOLLAR AYRILACAK
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe'de yabancı birçok futbolcu ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler bir yandan da takıma yeni katılacak isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor.
GÜNDEM TSIMIKAS
Liverpoolcore sitesi, Fenerbahçe'nin Kostas Tsimikas için Liverpool'a teklif yapmayı planladığını yazdı.
25 yaşındaki sol bekin, UEFA Avrupa Şampiyonası'nın ardından başlayacak yeni sezon öncesinde İstanbul ekibi için potansiyel bir hedef olduğu vurgulandı.
Klopp'un Yunan oyuncuya geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta şans verdiği ve kiralanması seçeneğine olumlu bakabileceği kaydedildi. Tsimikas geçen Olympiakos'tan 13 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.