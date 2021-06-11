Enner Copa America’da

Ekvador’un Copa America kadrosu açıklandı. Teknik direktör Gustavo Alfaro, kadroda Fenerbahçeli Enner Valencia’ya da yer verdi. Elemelerde ilk maçını pazartesi günü Brezilya’da Kolombiya yapacak olan Ekvador’un diğer rakipleri Peru, Venezuela ve ev sahibi Brezilya. Milli forma ile 57 maçta 31 gol atan Valencia yine takımın en büyük kozu olacak.
Ekvador'un Copa America kadrosu açıklandı. Teknik direktör Gustavo Alfaro, kadroda Fenerbahçeli Enner Valencia'ya da yer verdi. Elemelerde ilk maçını pazartesi günü Brezilya'da Kolombiya yapacak olan Ekvador'un diğer rakipleri Peru, Venezuela ve ev sahibi Brezilya. Milli forma ile 57 maçta 31 gol atan Valencia yine takımın en büyük kozu olacak.