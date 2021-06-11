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Enner Copa America’da

Ekvador’un Copa America kadrosu açıklandı. Teknik direktör , kadroda Fenerbahçeli Enner ’ya da yer verdi. Elemelerde ilk maçını pazartesi günü Brezilya’da Kolombiya yapacak olan Ekvador’un diğer rakipleri Peru, Venezuela ve ev sahibi Brezilya. Milli forma ile 57 maçta 31 gol atan Valencia yine takımın en büyük kozu olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Enner Copa America’da
Ekvador'un Copa America kadrosu açıklandı. Teknik direktör , kadroda Fenerbahçeli Enner 'ya da yer verdi. Elemelerde ilk maçını pazartesi günü Brezilya'da Kolombiya yapacak olan Ekvador'un diğer rakipleri Peru, Venezuela ve ev sahibi Brezilya. Milli forma ile 57 maçta 31 gol atan Valencia yine takımın en büyük kozu olacak.
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