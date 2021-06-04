Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
KAAN AYHAN
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, Süper Lig devlerinin listesinde ilk sırada yer alıyor. Stoper, sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen Kaan Ayhan için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede.
EDIN VISCA
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon transfer edilen kanat futbolcularından beklenen verim alınamadı. Fenerbahçe, Başakşehir'in sembol futbolcularından Edin Visca'yı kadroya katmak istiyor. Oyuncu ve kulübü ile görüşmeler devam ediyor.