Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler! Edin Visca, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Van Aanholt...

Son dakika spor haberleri: İşte 'nin transfer gündeminde yer alan isimler! , , ve ...

Son dakika haberleri... Sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2014 yılından bu yana şampiyonluk hasreti çekiyor. Başkanlığa yeniden aday olan , gelecek sezon savaşan bir takım göremek istediğini belirtti. Bu doğrultuda çalışmalar başladı. Fenerbahçe'de gündeme, milli yıldız , , , ve gibi isimler girdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 16:08
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler! Edin Visca, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Van Aanholt... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler! Edin Visca, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Van Aanholt... | FB haberleri

KAAN AYHAN

ekiplerinden forması giyen , devlerinin listesinde ilk sırada yer alıyor. Stoper, sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen Kaan Ayhan için ve devrede.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler! Edin Visca, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Van Aanholt... | FB haberleri

EDIN VISCA

'de geçtiğimiz sezon transfer edilen kanat futbolcularından beklenen verim alınamadı. Fenerbahçe, Başakşehir'in sembol futbolcularından 'yı kadroya katmak istiyor. Oyuncu ve kulübü ile görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler! Edin Visca, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Van Aanholt... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

Kanat arayışlarını sürdüren 'de yeniden gündeme geldi. Roma'dan 'e kiralanan ancak yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i takıma katmak için çalışmalar başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler! Edin Visca, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Van Aanholt... | FB haberleri

WAHID FAGHIR

Geleceğe yatırım için yeni genç yetenekleri de listesinde tutan , Danimarka ekibi Vejle'de oynayan ve 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' görülen Wahid Faghir'i kadrosuna katmak istiyor. 17 yaşındaki Wahid'in sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler! Edin Visca, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Van Aanholt... | FB haberleri

DAVID LUIZ

Sarı lacivertli ekip, Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. Arsenal'de forma giyen , sarı lacivertli ekibin radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler! Edin Visca, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Van Aanholt... | FB haberleri

MARTIN BRAITHWAITE

'nin İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Danimarkalı forvet 'ı gündemine aldı. Katalan ekibiyle ilk temaslar kuruldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler! Edin Visca, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Van Aanholt... | FB haberleri

VAN AANHOLT

'ın uzun süredir gündeminde yer alan , 'nin de listesine giriş yaptı. Sarı lacivertliler, Hollandalı yıldızın menajeri aracılığıyla ilk teklifini sundu

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler! Edin Visca, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Van Aanholt... | FB haberleri

MARCELO

2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan , Alaba'nın gelişi ve Zidane'ın ayrılışıyla transfer döneminin en çok istenen isimleri arasında yer alıyor. Ayrılmasına yüksek olasılık verilen Marcelo'nun güçlü taliplerinden biri de oldu.

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