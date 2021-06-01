Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son durum! Wahid Faghir, Vedat Muriqi, Luuk De Jong...

Son dakika spor haberleri: İşte 'nin transfer gündeminde son durum! , , ...

Son dakika haberleri... 'de sezonu 3. sırada tamamlayan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefi koyan sarı lacivertli ekip, 'nun raporu doğrultusunda birçok ismi gündemine aldı. Listede , , Welbeck ve gibi isimler yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 11:48
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son durum! Wahid Faghir, Vedat Muriqi, Luuk De Jong... | FB haberleri

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan 'de değişim başlıyor. 'nun yıldızlarla ve genç yeteneklerle dolu transfer listesi doğrultusunda hareket edilecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son durum! Wahid Faghir, Vedat Muriqi, Luuk De Jong... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

'den ayrıldıktan sonra performansında düşüş yaşanan ve 'da geleceği sorgulanan , Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerden biri. Sarı lacivertli ekip, Lazio'yu ikna edebilirse Kosovalı yıldızı yeniden kiralayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son durum! Wahid Faghir, Vedat Muriqi, Luuk De Jong... | FB haberleri

EDIN VISCA

'de geçtiğimiz sezon transfer edilen kanat futbolcularından beklenen verim alınamadı. , nokta atışı bir transferle oradaki problemi çözmek istiyor. Fenerbahçe, Başakşehir'in sembol futbolcularından 'yı kadroya katmak istiyor. Oyuncu ve kulübü ile görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son durum! Wahid Faghir, Vedat Muriqi, Luuk De Jong... | FB haberleri

WAHID FAGHIR

Geleceğe yatırım için yeni genç yetenekleri de listesinde tutan , Danimarka ekibi Vejle'de oynayan ve 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' görülen 'i kadrosuna katmak istiyor. 17 yaşındaki Wahid'in sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son durum! Wahid Faghir, Vedat Muriqi, Luuk De Jong... | FB haberleri

DANNY WELBECK

Kaliteli forvet arayışında olan 'nin alternatiflerinden biri de bonservisi elinde olan . Sağlık raporları incelenecek olan oyuncunun sağlık problemi olmaması halinde takıma katılabilir.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son durum! Wahid Faghir, Vedat Muriqi, Luuk De Jong... | FB haberleri

DAVIDE SANTON

'de Gökhan Gönül'ün sözleşmesi sona erdi. Nazım Sangare orada alternatifsiz isim olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe, gelecek sezon problem yaşamamak adına sağ bek arayışlarını sürdürürken, gündeme geldi. Santon ile bir dönem Beşiktaş da ilgilenmişti.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son durum! Wahid Faghir, Vedat Muriqi, Luuk De Jong... | FB haberleri

DAVID LUIZ

Sarı lacivertli ekip, Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. Arsenal'de forma giyen David Luiz, sarı lacivertli ekibin radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son durum! Wahid Faghir, Vedat Muriqi, Luuk De Jong... | FB haberleri

LUUK DE JONG

Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'ye önerilen yıldız forveti duyurdu. Sevilla forması giyen , menajeri tarafından Fenerbahçe'ye sunuldu. Son kararı verecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son durum! Wahid Faghir, Vedat Muriqi, Luuk De Jong... | FB haberleri

MARCELO

2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan , Alaba'nın gelişi ve Zidane'ın ayrılışıyla transfer döneminin en çok istenen isimleri arasında yer alıyor. Ayrılmasına yüksek olasılık verilen Marcelo'nun güçlü taliplerinden biri de oldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son durum! Wahid Faghir, Vedat Muriqi, Luuk De Jong... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

Roma'dan Leicester City'e kiralanan ancak yeterli forma şansı bulamayan , 'nin gündemine geldi. Sarı lacivertli ekip, ve Cengiz Ünder'den en az 1 tanesini takıma katmak için çalışmalara başladı.

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