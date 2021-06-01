Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de değişim başlıyor. Emre Belözoğlu'nun yıldızlarla ve genç yeteneklerle dolu transfer listesi doğrultusunda hareket edilecek.
VEDAT MURIQI
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra performansında düşüş yaşanan ve Lazio'da geleceği sorgulanan Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerden biri. Sarı lacivertli ekip, Lazio'yu ikna edebilirse Kosovalı yıldızı yeniden kiralayacak.
EDIN VISCA
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon transfer edilen kanat futbolcularından beklenen verim alınamadı. Emre Belözoğlu, nokta atışı bir transferle oradaki problemi çözmek istiyor. Fenerbahçe, Başakşehir'in sembol futbolcularından Edin Visca'yı kadroya katmak istiyor. Oyuncu ve kulübü ile görüşmeler devam ediyor.