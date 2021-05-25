Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz Mesut Özil hamlesi!

Arsenal'de futbolsuz geçen koca bir sezonun ardından geldiği Fenerbahçe'de kendini toparlaması için yeterli zamanı bulamayan Mesut Özil yaşadığı ağır sakatlık sonrası sadece 10 maçta forma giyebilmiş ve 1 asistte kalmıştı.

İLK KAMPI İLK SEZONU Mesut Özil'in futboldan çok uzun süre ayrı bırakıldığını, eski formunu yakalamasının zaman alacağını belirten Fenerbahçe teknik heyetinden önemli bir isim, "Bir futbolcu iki hafta dahi antrenman yapmasa bunun geri dönüşü için en az bir ay gerekiyor. Mesut bir yıl maç yapmamış bir isim. Bu yüzden onun Fenerbahçe'de gerçek anlamdaki ilk sezonu 2021-22 sezonu olacaktır" dedi.