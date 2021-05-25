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Son dakika haberleri | 'den sürpriz hamlesi!

'i 3. sırada tamamlayan 'de yeni sezonda değişime gidilecek. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna kattığı dünya yıldızı ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Kanarya gelecek sezon 10 numarayı giymesi beklenen 'a bir jest daha yapacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 11:38
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz Mesut Özil hamlesi!

'de yeni sezon planlamaları bir bir masaya yatırılmaya başlanırken 'i motive etmek için de kollar sıvandı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz Mesut Özil hamlesi!

Hürriyet'in haberine göre 2021-22 sezonunda takımın lideri olması hedeflenen 'e, geçen yıl 'nın giydiği 10 numaralı forma ile kaptanlık pazubandı ve takım liderliği verilecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz Mesut Özil hamlesi!

Antrenman ve maç eksikliği yüzünden geçtiğimiz sezon istediği performansa ulaşamayan dünya yıldızı 'i yeni sezonun en büyük transferi olarak gören yönetimi, tecrübeli oyuncuyu yeniden dünya vitrinine çıkartmak için kolları sıvıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz Mesut Özil hamlesi!

'de futbolsuz geçen koca bir sezonun ardından geldiği 'de kendini toparlaması için yeterli zamanı bulamayan yaşadığı ağır sakatlık sonrası sadece 10 maçta forma giyebilmiş ve 1 asistte kalmıştı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz Mesut Özil hamlesi!

İLK KAMPI İLK SEZONU

'in futboldan çok uzun süre ayrı bırakıldığını, eski formunu yakalamasının zaman alacağını belirten teknik heyetinden önemli bir isim, "Bir futbolcu iki hafta dahi antrenman yapmasa bunun geri dönüşü için en az bir ay gerekiyor. bir yıl maç yapmamış bir isim. Bu yüzden onun Fenerbahçe'de gerçek anlamdaki ilk sezonu 2021-22 sezonu olacaktır" dedi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz Mesut Özil hamlesi!

kampında yapılacak yükleme ve kondisyon çalışmalarından sonra sezona başlayacak 'in 'nin yeni transferi olacağını belirten teknik yetkili "Bir sakatlık yaşamazsa tek başına hem Fenerbahçe'yi sırtlar hem de 'in marka değerini arttıran isim olur" dedi.

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