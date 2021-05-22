Haberler Fenerbahçe Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

'tan 'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

Yazarı , Başkanı 'un geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısındaki açıklamalar hakkında değerlendirmede bulundu. Koç'un tek aday olarak seçime girecek olmasını eleştiren duayen gazeteci, "Benim lafım Fenerbahçe bu Ali Koç'a 3 sene daha emanet edilemez. Ben de adayım" diye ortaya çıkan tek kişinin hâlâ olmayışı.. Korkuyorlar." ifadelerini kullandı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:46
Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

: Bu ülkede 30 milyon Fenerli varmış.. Pöf.. Nerede bu 30 milyon Fenerli.. Olsa bir, hiç değilse tek bir tanesi ortaya çıkmaz ve Beşiktaş'ı, Fikret Orman'dan aldığı enkaza rağmen çifte kupaya ulaştıran Ahmet Nur Çebi Başkan gibi elini masaya vurup " sahipsiz değildir" demez miydi?.

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

adlı "güya" Başkan, televizyonlara çıkıp bir saat konuştu, perşembe öğleden sonra.. Dişe dokunur tek laf etmeden, bilinen ve beklenenin dışında tek açıklama(!) yapmadan..

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

Bir, tek bir Fenerli olsa, daha konuşma bitmeden o TV'lere mesajlar yağardı.. Ertesi gün, yani cuma sabahı gazeteler, 'tan fazla tepki mesajları, mailleriyle dolar, Ali Koç yeniden aday olduğuna pişman edilirdi.

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

En ama en önemlisi.. Bir, tek bir kişi çıkar "Bu adama 3 yıl daha emanet edilemez. Ben adayım" derdi.. Diyen çıkmadı.. Bana sorarsanız çıkamadı.. Çünkü korktular.. 'tan korktular..

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

Dün lafa güya demokrat, güya gerçekleri bilen ve kabul eden biri gibi giren, bir sürü yaldızlı laf eden 'un söylemlerindeki şifreleri benim gibi onlar da anlamışlardı.

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

, "Ben hatalıyım" demişti. "Ama hatalarımı biliyorum, dersimi aldım.." Neymiş peki hataları?. Nerede o üç yılın özeleştirisi.. İnsan üç tane sayar, yüzlerce fahiş hatadan üç tane sayar, emsal olarak.. Yok..

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

Çünkü , "Ben kusursuzum. Kusur benden başka herkeste" dedi, üç yıl boyu eylemleriyle.. Hâlâ aynı yolda devam ettiğini de, basını sadece kukla gibi karşısına dizdiği sözde, komik, o ayıp basın toplantısında söyledi.

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

Daha konuşmasının başında, "Bugün size soru hakkı yok" dediği halde, koyun gibi orda oturmaya devam eden gazeteci bozuntularında zerre hareket, zerre tepki görülmedi. Gıkları çıkmadı. Çünkü 'un medyadaki kuklalarıydılar gerçekten..

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

, işe İngiltere'den arkadaşı David Dein'e güvenerek başkanlık seçimine girmiş ve 30 yıllık Başkan Aziz Yıldırım'ı, 5 misli oy alarak devirmişti.

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

İngiliz futbolunun önde gelen isimlerinden David Dein, 'a futbol işlerini yönetmesi için Damien Comolli'yi tavsiye etmişti. Comolli geldi, ekibini kurdu, takımın başına da eski ünlü futbolcu, yeni Teknik Direktör Phillip Cocu'yu yerleştirdi..

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

İşler iyi başlamadı. , sabırsız tribünlere teslim oldu, Cocu'yu değiştirdi. Tribünlerin adını bağırdığı Ersun'u getirdi. Olmadı. Bu defa Damien Comolli de gitti, Emre Belözoğlu geldi. Olmadı, beş kere daha hoca değişti. Toplam 7.. Olmadı..

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

3 sezonda 52 transfer yapıldı, sayısız yüzlerce milyon harcanıp.. Bir sezon 6., bir sezon 7. oldular. En büyük başarı bu seneydi. Üçüncülük.. "Değiştirilecek, atılacak, gönderilecek, kovulacak kim kaldı?" diye notlarına baktı.

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

Karar verdi ve o dilini yutmuşların Ahfeş'in keçileri gibi kafa salladığı basın toplantısında "Yönetim Kurulu'nda görevi devredecekler var" dedi.

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

"Hata bende" diye lafa başlayan , başdanışmanını, futbol direktörünü, teknik direktörleri, futbolcuları değiştirmişti 3 yıl boyu her sıkıntıda.. Ama bir tek kendisini değiştirmeyi aklına getirmemişti. "Hata bende" dediği halde. Elinde sadece yöneticiler kalmıştı, kellesi alınacak..

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

Lafın en başında "Hatalı Başkan 'tur" dediği halde, kendisi dışında herkesi değiştirmişti. Bunlara şaştık mı?. Şaşan oldu mu?. Daha o toplantıyı yapmadan, hepimiz aynen bunları söyleyeceğini bilmiyor muyduk?

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

Hangi sözüne kim şaştı, çıksın söylesin. Yok öyle şey.. Benim lafım 'un yoklarına değil zaten.. Benim lafım, koca Fener'de " bu Ali Koç'a 3 sene daha emanet edilemez. Ben de adayım" diye ortaya çıkan tek kişinin hâlâ olmayışı.. Korkuyorlar.

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

Dünkü o güya demokrat konuşmada tehdit şifreleri vardı 'un.. "Bu kulübün tarihinde önde gelenlerden biri aday olur veya bir adayı açıkça desteklerse, öyle konuşur, öyle şeyler yaparım ki, onu pişman ederim" dedi, açık seçik..

Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

Aklından 'u devirmeyi geçirenlerin de ödü patladı herhalde ki, susup oturdukları, saklandığı köşeden çıkıp konuşan, cuma sabahı ben bu satırları yazana dek "Adayım" diyen yok.. camiası bu tabloyu iyi görsün.. İyi okusun!.

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