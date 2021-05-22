Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

İngiliz futbolunun önde gelen isimlerinden David Dein, Ali Koç'a futbol işlerini yönetmesi için Damien Comolli'yi tavsiye etmişti. Comolli geldi, ekibini kurdu, takımın başına da eski ünlü futbolcu, yeni Teknik Direktör Phillip Cocu'yu yerleştirdi..
İşler iyi başlamadı. Ali Koç, sabırsız tribünlere teslim oldu, Cocu'yu değiştirdi. Tribünlerin adını bağırdığı Ersun'u getirdi. Olmadı. Bu defa Damien Comolli de gitti, Emre Belözoğlu geldi. Olmadı, beş kere daha hoca değişti. Toplam 7.. Olmadı..
3 sezonda 52 transfer yapıldı, sayısız yüzlerce milyon harcanıp.. Bir sezon 6., bir sezon 7. oldular. En büyük başarı bu seneydi. Üçüncülük.. "Değiştirilecek, atılacak, gönderilecek, kovulacak kim kaldı?" diye notlarına baktı.