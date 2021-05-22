Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert sözler! "Nerede bu 30 milyon Fenerbahçeli"

En ama en önemlisi.. Bir, tek bir kişi çıkar "Bu adama Fenerbahçe 3 yıl daha emanet edilemez. Ben adayım" derdi.. Diyen çıkmadı.. Bana sorarsanız çıkamadı.. Çünkü korktular.. Ali Koç'tan korktular..

Dün lafa güya demokrat, güya gerçekleri bilen ve kabul eden biri gibi giren, bir sürü yaldızlı laf eden Ali Koç'un söylemlerindeki şifreleri benim gibi onlar da anlamışlardı.