Son dakika Fenerbahçe haberleri: Görüşmeler olumlu! İşte Papiss Cisse'nin yeni takımı

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla lig ve kupada attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken ve sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cisse, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Senegalli futbolcu bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.