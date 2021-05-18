Son dakika Fenerbahçe haberleri: Görüşmeler olumlu! İşte Papiss Cisse'nin yeni takımı

Alanyaspor'da attığı gollerle adından söz ettiren Papiss Cisse, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Alanyaspor'da attığı gollerle adından söz ettiren Papiss Cisse, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Senegalli santrfor performansıyla beklentinin altında kaldı ve rotasyonda istenen katkıyı veremedi.
31 Mayıs'ta sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek deneyimli golcüye TFF 1. Lig'den sürpriz bir talip çıktı.
MANİSA FK'DAN CISSE BOMBASI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Manisa FK, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselmeyi başaran siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin gelecek planları arasında yer almayan 36 yaşındaki Senegalli golcü Papiss Cisse'ye kanca attı.
İddialı bir kadro kurmak isteyen Manisa FK'da yönetimin Papiss Cisse ve menajeriyle temasa geçtiği konuşuluyor.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR!
Süper Lig'den de birçok teklif alan yıldız oyuncuyu kadroya katarak 2021-2022 sezonunda 1. Lig'de yoluna Süper Lig hedefiyle başlamayı arzulayan Manisa temsilcisi, görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
Geçen sezon Alanyaspor formasıyla lig ve kupada attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken ve sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cisse, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Senegalli futbolcu bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Papiss Cisse, Newcastle United, Metz, Freiburg, Alanyaspor, Shandong Taishan, Chatearoux ve Fenerbahçe'de oynadı. 36 yaşındaki golcü oyuncu, kariyerinde 441 maçta 188 gol attı, 26 da asist yaptı.