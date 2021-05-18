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Son dakika haberleri: Görüşmeler olumlu! İşte 'nin yeni takımı

'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Senegalli santrforun yeni adresi netleşiyor. . Lig ekibinin deneyimli golcü ve menajeriyle masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. İşte Papiss Cisse'nin yeni takımı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 09:28
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Görüşmeler olumlu! İşte Papiss Cisse'nin yeni takımı

Alanyaspor'da attığı gollerle adından söz ettiren , geçtiğimiz sezon başında 'ye imza atmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Görüşmeler olumlu! İşte Papiss Cisse'nin yeni takımı

performansıyla beklentinin altında kaldı ve rotasyonda istenen katkıyı veremedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Görüşmeler olumlu! İşte Papiss Cisse'nin yeni takımı

31 Mayıs'ta sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek deneyimli golcüye . Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Görüşmeler olumlu! İşte Papiss Cisse'nin yeni takımı

MANİSA FK'DAN CISSE BOMBASI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Manisa FK, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak tarihinde ilk kez . Lig'e yükselmeyi başaran siyah-beyazlılar, 'nin gelecek planları arasında yer almayan 36 yaşındaki Senegalli golcü 'ye kanca attı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Görüşmeler olumlu! İşte Papiss Cisse'nin yeni takımı

İddialı bir kadro kurmak isteyen Manisa FK'da yönetimin ve menajeriyle temasa geçtiği konuşuluyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Görüşmeler olumlu! İşte Papiss Cisse'nin yeni takımı

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR!
Süper Lig'den de birçok teklif alan yıldız oyuncuyu kadroya katarak 2021-2022 sezonunda 1. Lig'de yoluna Süper Lig hedefiyle başlamayı arzulayan Manisa temsilcisi, görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Görüşmeler olumlu! İşte Papiss Cisse'nin yeni takımı

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla lig ve kupada attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken ve sezon başında 'ye transfer olan Cisse, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Senegalli futbolcu bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Görüşmeler olumlu! İşte Papiss Cisse'nin yeni takımı

, Newcastle United, Metz, Freiburg, Alanyaspor, Shandong Taishan, Chatearoux ve 'de oynadı. 36 yaşındaki golcü oyuncu, kariyerinde 441 maçta 188 gol attı, 26 da asist yaptı.

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