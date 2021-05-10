Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Son dakika spor haberi: transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Son dakika transfer haberi: 'in bitimine 2 hafta kala zirvede müthiş bir çekişme yaşanıyor... 'ın zirvede bulunan ezeli rakibi 'ı yenmesiyle , şampiyonluk yarışında şansını arttırdı. Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertliler, ilk transfer bombasını da patlattı. , yıldız oyuncuyla buyük ölçüde anlaştı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:20
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

'de zirve müthiş bir çekişmeye sahne olurken, 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

TT Stadı'ndaki derbide lider 'ı 3-1 yenerken, de Ankara'da düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Puan kaybı halinde şampiyonluk yarışına belki de havlu atacak sarı-lacivertli takım 90+6'da bulduğu golle zirve yarışına tutundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Lider 'la arasındaki puan farkını 2'ye düşüren 'da futbolcular maçın ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de artık son 2 maça girilirken, Sivasspor ve Kayserispor'u yenip lider 'ın Göztepe ve Karagümrük maçlarında en az 3 puan kaybetmesini bekleyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlükten sahaya inişiyle birlikte ivme yakalayan 'de yönetim gelecek sezon transfer çalışmalarına start verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren 'nın Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de 10 yıldır forma giyen ve istikrarını bozmayan Edin Visca'nın Medipol Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Boşnak yıldız kulüp yönetimiyle görüşerek kariyerinde farklı bir adım atmak istediğini iletti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Son 10 sezonda Başakşehir formasıyla 377 maça çıkan Edin Visca bu karşılaşmalarda 106 gol kaydetti. Trabzonspor da Boşnak kanat oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Devre arasında İrfan Can Kahveci'yi Medipol Başakşehir'den renklerine katarak büyük ses getiren , Emre Belözoğlu'nun eski kulübüyle olan yakın ilişkilerini kullanıp bu transferi nihayetini vardırmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Edin Visca bu sezon 32 maçta 6 gol+11 asistle oynadı.

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