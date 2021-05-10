Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombası! Anlaşma sağlandı

Spor Toto Süper Lig'de zirve müthiş bir çekişmeye sahne olurken, Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de zirve müthiş bir çekişmeye sahne olurken, Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Galatasaray TT Stadı'ndaki derbide lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerken, Fenerbahçe de Ankara'da düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Puan kaybı halinde şampiyonluk yarışına belki de havlu atacak sarı-lacivertli takım 90+6'da bulduğu golle zirve yarışına tutundu.
Lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Kanarya'da futbolcular maçın ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı.
Fenerbahçe Süper Lig'de artık son 2 maça girilirken, Sivasspor ve Kayserispor'u yenip lider Beşiktaş'ın Göztepe ve Karagümrük maçlarında en az 3 puan kaybetmesini bekleyecek.
Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlükten sahaya inişiyle birlikte ivme yakalayan Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon transfer çalışmalarına start verdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.
Süper Lig'de 10 yıldır forma giyen ve istikrarını bozmayan Edin Visca'nın Medipol Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Boşnak yıldız kulüp yönetimiyle görüşerek kariyerinde farklı bir adım atmak istediğini iletti.
Son 10 sezonda Başakşehir formasıyla 377 maça çıkan Edin Visca bu karşılaşmalarda 106 gol kaydetti. Trabzonspor da Boşnak kanat oyuncusuyla yakından ilgileniyor.
Devre arasında İrfan Can Kahveci'yi Medipol Başakşehir'den renklerine katarak büyük ses getiren Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun eski kulübüyle olan yakın ilişkilerini kullanıp bu transferi nihayetini vardırmak istiyor.
Edin Visca bu sezon 32 maçta 6 gol+11 asistle oynadı.