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Altay’a durmak yok

El bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan , bir an önce sahalara dönmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Elindeki bandajı çıkaran başarılı file bekçisi, takımın izinli olduğu günde de Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek kendine verilen programı uyguladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Altay’a durmak yok
El bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan , bir an önce sahalara dönmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Elindeki bandajı çıkaran başarılı file bekçisi, takımın izinli olduğu günde de Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek kendine verilen programı uyguladı.
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