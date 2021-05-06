Altay’a durmak yok

El bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Altay Bayındır, bir an önce sahalara dönmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Elindeki bandajı çıkaran başarılı file bekçisi, takımın izinli olduğu günde de Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek kendine verilen programı uyguladı.
El bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Altay Bayındır, bir an önce sahalara dönmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Elindeki bandajı çıkaran başarılı file bekçisi, takımın izinli olduğu günde de Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek kendine verilen programı uyguladı.